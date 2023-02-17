Глава МИД Венгрии Сийярто назвал причину своего визита в Беларусь 17 февраля, 22:28 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter / Facebook)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что посетил Минск, чтобы призвать «белорусских партнеров» не предпринимать шагов для продолжения войны или ее географического расширения.

Об этом сообщает vg.hu.

Отвечая на вопрос прессы о своем визите в Минск в понедельник, Сийярто сказал, что передал сообщение об установлении прекращения огня и о начале мирных переговоров.

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«Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагв, которые могут привести к продолжению войны или, если придется, к географическому расширению войны», — подчеркнул он.

Сийярто также отрицает, что в Минске якобы вел переговоры с россиянами.

«Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске прячась. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров ни с кем, кроме белорусских собеседников», — добавил Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск 13 февраля.