Ситуация возле Керченского пролива: ФСБ заявила, что украинские корабли возвращаются назад

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что украинские судна Военно-морских сил возвращаются в Бердянск, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли. Также есть информация о двоих раненых украинских военных моряках.
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
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