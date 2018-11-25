25 ноября 2018, воскресенье

Ситуация возле Керченского пролива: ФСБ заявила, что украинские корабли возвращаются назад

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ФСБ заявила, что суда ВМС возвращаются
Керчь Инфо

ФСБ заявила, что суда ВМС возвращаются

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что украинские судна  Военно-морских сил возвращаются в Бердянск, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли. Также есть информация о двоих раненых украинских военных моряках.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

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