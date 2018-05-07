Ситуация в Балаклее: территорию обследуют пешие патрули

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Пожар в Балаклее тушат пятые сутки
Фото: ГСЧС

Пожар в Балаклее тушат пятые сутки

По состоянию на утро понедельника, 7 мая, пожар на технической территории военной части в Балаклее Харьковской области локализован.

По данным спасателей, территорию обследуют пешие патрули.

К тушению пожара привлекают МИ-8 с водосливным устройством.

Напомним, 3 мая около двух часов дня на территории 65-го арсенала в Балаклее Харьковской области начался пожар, после чего со склада послышались взрывы. Причиной инцидента стали работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые были ликвидированы в результате прошлогодней чрезвычайной ситуации.

 

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