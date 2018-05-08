Ситуация стабилизировалась: мэр Черкасс рассказал о состоянии детей, которые потеряли сознание на школьной линейке

Состояние детей, которые отравились неизвестным веществом в Черкассах, пока улучшается

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал о состоянии здоровья детей, потеряли сознание во время линейки в школе №8.

У себя в Facebook он написал, что состояние детей сейчас улучшается.

Всего в больницу попали 50 детей, 11 из них находятся в реанимации, остальные - в неврологии и педиатрии.

По словам медиков, среди симптомов, с которыми были госпитализированы школьники, - головокружение, тахикардия, потеря сознания.

Сейчас в областной детской больнице работает оперативный штаб, добавил черкасский мэр.

Напомним, на линейке в одной из школ Черкасс дети массово потеряли сознание.

По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

В областную больницу Черкасс госпитализировали 51 ученика и учителя школы №8. По данным спасателей, 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.