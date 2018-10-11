11 октября 2018, четверг

Ситуация на военных складах под Ичней: интенсивность взрывов значительно уменьшилась

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Спасатели продолжают работы по ликвидации ЧП на военных складах под Ичней
Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают работы по ликвидации ЧП на военных складах под Ичней

По состоянию на 7:00 утра 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военных складов вблизи Ични Черниговской области значительно уменьшилась.

По данным спасателей, пожарная авиация тушит отдельные очаги пожара, с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн).

Пиротехнические подразделения приступили к очистке 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу. Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка. Было изъято 432 боеприпаса.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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