12 октября 2018, пятница

Ситуация на арсенале под Ичней: интенсивность взрывов существенно снизилась

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Интенсивность взрывов значительно уменьшилась
Фото: Минобороны

Интенсивность взрывов значительно уменьшилась

По состоянию на вечер пятницы, 12 октября, на территории военных складов под Ичней Черниговской области существенно снизилась интенсивность единичных взрывов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что для уменьшения интенсивности взрывов было осуществлено 47 выездов пожарных танков, 16 сбросов воды самолетами, работали пожарные автомобили.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пиротехнические подразделения продолжают работы по очистке 16-километровой зоны. В течение пятницы от снарядов и осколков очищено шесть населенных пунктов возле арсенала (ЗЗаудайка, Малая Девица, Обычев, Буромка, Безбородьков, Шеловичи).

Напомним, что 12 октября из-за сильного ветра возросла интенсивность взрывов на военных складах.

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Взрывы на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из опасной зоны были эвакуированы около 10 тысяч человек.

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По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

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