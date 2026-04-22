Российские войска пытаются закрепиться в районе Гришино Донецкой области и наступают малыми пехотными группами, там продолжаются стрелковые бои.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в группировке войск Восток.

Особенно напряженной, по информации военных, остается ситуация вблизи Гришино.

«Противник пытается развить наступление и закрепиться в населенном пункте, действует малыми пехотными группами. Продолжаются стрелковые бои», — написали они.

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Кроме этого, в группировке Восток отметили, что ситуация на Покровском направлении остается сложной. По данным военных, российская армия пытается усилить наступление в Покровской агломерации, увеличивает количество штурмовых групп, а также активнее применяет дальнобойную артиллерию и беспилотники.

В Покровске Силы обороны, как сообщили в группировке, удерживают позиции на северных окраинах города. В то же время в южной части Покровска российские войска накапливают технику и личный состав, стремясь создать условия для продвижения на север.

Украинские подразделения, по данным военных, обнаруживают и уничтожают цели как в самом Покровске, так и к югу от города, не позволяя противнику сформировать ударные группировки.

20 апреля в 7-м корпусе ДШВ сообщали, что армия РФ пытается закрепиться в центре и на севере Гришино, однако ВСУ срывают эти попытки и наносят удары по скоплениям противника. В то же время российские войска пытаются обойти поселок с юго-западного направления, чтобы закрепиться на его окраинах.