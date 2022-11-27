Во Львовской области без электроэнергии остается более 700 населенных пунктов, еще 314 частично обесточены — ОВА 27 ноября, 14:03 Во Львовской области без света все еще сотни населенных пунктов (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Энергетическая ситуация во Львовской области несколько улучшилась, однако до сих пор без электроэнергии остается 718 населенных пунктов, 314 без питания частично.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По его данным, сейчас одновременно использовать электроэнергию и воду могут 50% потребителей Львовской области. Перебоев со снабжением тепла нет.

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«По состоянию на этот час есть возможность подавать свет, воду и тепло в каждый дом нашей области, но в энергосистеме Украины не хватает мощности для этого. Это следствие массированного ракетного удара, нанесенного врагом по всей стране 23 ноября. Напомню, все области питаются от одной энергосистемы», — обьяснил Козицкий.

Руководитель области добавил, что согреться, выпить теплые напитки и зарядить гаджеты можно в Пунктах несокрушимости.

Днем в среду, 23 ноября, войска РФ нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области.