Ситуация в зоне ООС: боевики применили запрещенное вооружение дважды, ранен военный Вчера, 07:22 1022 Цей матеріал також доступний українською ООС Украинские военные удерживают позиции на Донбассе ООС

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня пять раз.

По данным штаба ООС, дважды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неспокойно было в районе Марьинки, Попасной, Новоалександровки и Золотого-4.

В результате обстрелов ранения получил один боец ООС.