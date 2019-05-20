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Ситуация в зоне ООС: боевики открывали огонь из запрещенного вооружения, ранен военный

20 мая, 07:22
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Ситуация в зоне ООС: боевики открывали огонь из запрещенного вооружения, ранен военный - фото

Штаб ООС

Боевики нарушали режим тишины

За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня на Донбассе 11 раз.

По данным штаба ООС, из них дважды противник применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Боевики открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один украинский военный получил ранения.

Неспокойно было в районе Троицкого, Павлополя, Чермалыка, Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Лебединского, Гнутово, Старогнатовки и Водяного.

Также обстрелам подверглись населенные пункты Золотое — 4 и Новгородское.

Теги:   ООС Война на Донбассе

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