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Ситуация в зоне ООС: боевики обстреляли автобус ритуальной службы в поселке под Мариуполем

Сегодня, 18:58
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Штаб ООС

Пассажиры не пострадали

В субботу, 2 февраля, боевики обстреляли автобус ритуальной службы, который ехал на кладбище в поселок Чермалык Донецкой области.

По данным штаба ООС, на автобусе были наклейки Ритуальные услуги. Обстрел велся из стрелкового оружия со стороны оккупированной территории.

На правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин.

Пассажиры в результате обстрела не пострадали.

После прибытия на кладбище водителю удалось вывести автобус из-под обстрела и вернуться в безопасное место. Затем боевики еще какое-то время обстреливали кладбище. 

В штабе ООС также сообщили, что с начала суток противник открывал огонь по позициям украинских военнослужащих шесть раз. Один боец ООС получил ранения.

Боевики открывали огонь вблизи поселка Луганское и дважды из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневое. Также позиции украинских войск были обстреляны в районе хутора Вильный из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неспокойно было вблизи поселков Широкино и Красногоровка.

 

Теги:   Обстрел ООС Война на Донбассе

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