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Ситуация в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины пять раз, трое военных ранены

Вчера, 07:21
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Ситуация в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины пять раз, трое военных ранены - фото

Штаб ООС

Боевики обстреливали позиции ООС

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе пять раз.

Как сообщили в штабе ООС, противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.

Также боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Теги:   ООС Война на Донбассе

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