Ситуация в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины пять раз, трое военных ранены
За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе пять раз.
Как сообщили в штабе ООС, противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.
Также боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.