Ситуация в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины пять раз, трое военных ранены Вчера, 07:21 1534 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Боевики обстреливали позиции ООС Штаб ООС

За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе пять раз.

Как сообщили в штабе ООС, противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.

Также боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.