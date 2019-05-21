Ситуация в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины десять раз, два военных ранены Вчера, 07:24 1205 Цей матеріал також доступний українською Штаб ООС Военные давали адекватный ответ на обстрелы Штаб ООС

За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня десять раз, четыре из них противник применил вооружение, запрещенное Минском.

По данным штаба ООС, боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — у Старогнатовки, из автоматических станковых гранатометов — вблизи Водяного и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около Опытного и Красногоровки.

Также было неспокойно в районе Новгородского, Новотошковского, Золотого-4 и Гнутово.

В результате обстрелов два украинских военных получили ранения.

На каждый обстрел подразделения ООС давали адекватный ответ.