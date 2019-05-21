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Ситуация в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины десять раз, два военных ранены

Вчера, 07:24
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Ситуация в зоне ООС: боевики нарушили режим тишины десять раз, два военных ранены - фото

Штаб ООС

Военные давали адекватный ответ на обстрелы

За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня десять раз, четыре из них противник применил вооружение, запрещенное Минском.

По данным штаба ООС, боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — у Старогнатовки, из автоматических станковых гранатометов — вблизи Водяного и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около Опытного и Красногоровки.

Также было неспокойно в районе Новгородского, Новотошковского, Золотого-4 и Гнутово.

В результате обстрелов два украинских военных получили ранения.

На каждый обстрел подразделения ООС давали адекватный ответ.

Теги:   ООС Война на Донбассе

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