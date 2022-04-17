Оккупанты обстреляли три города в Запорожской области, есть погибший — Денисова
Последствия российских обстрелов (Фото:Людмила Денісова/Facebook)
Оккупанты обстреляли жилые кварталы в трех городах Запорожской области, сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
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«Оккупанты нанесли удары по жилым кварталам в городе Пологи. В результате обстрелов пострадал 12-летний ребенок, который срочно прооперирован», — написала она.
Также по словам Денисовой, в городе Васильевка в результате артиллерийского обстрела погиб один человек, еще пятеро получили ранения. В городе повреждены несколько жилых домов и депо на железнодорожной станции.
Она добавила, что в городе Гуляйполе из-за обстрелов из разнокалиберного оружия, в частности из Градов, изуродованы жилые дома мирных жителей и объекты социальной сферы.
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