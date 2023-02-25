Войска РФ сделали пыточную в оккупированной Васильевке — Генштаб ВСУ

25 февраля, 19:40
Поделиться:
Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

По данным украинских военных, российские захватчики обустроили пыточную во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что там россияне удерживают проукраински настроенных жителей.

В Генштабе указали, что также на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей войска РФ усилили давление на гражданское население и проводят обыски помещений.

Видео дня

Читайте также:
Оккупанты в Мелитополе включили украинскую связь, чтобы выявить партизан — мэр

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают насильственную паспортизацию населения. Захватчики ужесточили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат паспорт РФ.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Запорожская область Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X