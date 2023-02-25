Войска РФ сделали пыточную в оккупированной Васильевке — Генштаб ВСУ 25 февраля, 19:40 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

По данным украинских военных, российские захватчики обустроили пыточную во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что там россияне удерживают проукраински настроенных жителей.

В Генштабе указали, что также на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей войска РФ усилили давление на гражданское население и проводят обыски помещений.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают насильственную паспортизацию населения. Захватчики ужесточили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат паспорт РФ.

