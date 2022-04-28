Ситуация в Запорожской области: продолжаются локальные бои, оккупанты осуществляют перепись населения

28 апреля, 04:35
Цей матеріал також доступний українською
Российская ракета, которая упала на детскую площадку в Гуляйполе (Фото:t.me/zoda_gov_ru/)

Российская ракета, которая упала на детскую площадку в Гуляйполе (Фото:t.me/zoda_gov_ru/)

Поддержи НВ

В среду, 27 апреля, в районе Гуляйполя Запорожской области полк Азов взял в плен нескольких мобилизованных солдат из псевдореспублика «Л/ДНР». В Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя, завладеть Большой Новоселкой и улучшить тактическое положение в направлении Запорожья. Однако успеха не имеют и уходят с потерями.

Видео дня
Читайте также:

Оккупанты в Красноярском крае «законодательно» согласовали вывоз зерна (Фото:kirahoffmann/pixabay) Согласовали «законодательно». Оккупанты собираются вывозить из Херсонской области зерно

Жители временно оккупированной Васильевки днем 27 апреля сообщали об артиллерийских обстрелах. Оккупанты постоянно давят на представителей местных властей Васильевки с принуждением написать заявления о сложении полномочий, говорят в Запорожской ОВА.

Там добавили, что на временно захваченных территориях области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, россияне осуществляют перепись населения: запрещают передвигаться без документов, удостоверяющих личность.

В Мелитополе, по словам местных, в начале недели колонна российских фур с заклеенными номерами и автомобилями сопровождения вывезла остатки местной сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону Крыма.

Читайте также:

В неработающее предприятие попали две российские ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis) В Запорожье российские оккупанты вместо «партии боеприпасов» разгромили ракетами неработающий завод

По сообщениям правозащитной организации Репортеры без границ, в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Оккупанты также изымают у них технику и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Запорожье Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X