Ситуация в Запорожской области: продолжаются локальные бои, оккупанты осуществляют перепись населения 28 апреля, 04:35 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета, которая упала на детскую площадку в Гуляйполе (Фото:t.me/zoda_gov_ru/)

В среду, 27 апреля, в районе Гуляйполя Запорожской области полк Азов взял в плен нескольких мобилизованных солдат из псевдореспублика «Л/ДНР». В Запорожье продолжаются локальные бои по всей линии столкновения.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают попытки продвинуться восточнее Гуляйполя, завладеть Большой Новоселкой и улучшить тактическое положение в направлении Запорожья. Однако успеха не имеют и уходят с потерями.

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Жители временно оккупированной Васильевки днем 27 апреля сообщали об артиллерийских обстрелах. Оккупанты постоянно давят на представителей местных властей Васильевки с принуждением написать заявления о сложении полномочий, говорят в Запорожской ОВА.

Там добавили, что на временно захваченных территориях области оккупанты осматривают дома местных жителей в поисках представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, россияне осуществляют перепись населения: запрещают передвигаться без документов, удостоверяющих личность.

В Мелитополе, по словам местных, в начале недели колонна российских фур с заклеенными номерами и автомобилями сопровождения вывезла остатки местной сельхозтехники и зерно из элеватора в сторону Крыма.

По сообщениям правозащитной организации Репортеры без границ, в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают и обыскивают журналистов. Оккупанты также изымают у них технику и берут в заложники тех, кто отказывается сотрудничать.

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