Около 30 россиян ликвидированы. В Генштабе ВСУ показали видео «успешного» наступления оккупантов на Запорожском направлении

22 января, 16:00
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Атака на российских оккупантов на Запорожском направлении (Фото:Скриншот / Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Атака на российских оккупантов на Запорожском направлении (Фото:Скриншот / Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

В то время как россияне продолжают заявлять о «прогрессе» на Запорожском направлении, украинские военные ликвидировали там около 30 оккупантов.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что ВСУ также уничтожили пять боевых машин пехоты и танк российских оккупантов.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1617154252807311361

«Пока российские пропагандисты в своем больном воображении „захватывают“ населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции», — добавили в Генштабе.

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21 января минобороны России заявило о наступательных действиях на Запорожском направлении, в результате которых захватчики якобы заняли более выгодные рубежи и позиции.

В Силах обороны Таврийского направления сообщили, что такие утверждения россиян преувеличены. Оккупанты предпринимали отдельные попытки наступления малыми группами, но у них ничего не получилось.

Днем 22 января российские пропагандистские СМИ снова распространили информацию от минобороны РФ, что российские войска якобы заняли новые рубежи на Запорожском направлении.

https://www.youtube.com/embed/M5s4BxxvDTs
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Видео Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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