Около 30 россиян ликвидированы. В Генштабе ВСУ показали видео «успешного» наступления оккупантов на Запорожском направлении 22 января, 16:00 Атака на российских оккупантов на Запорожском направлении (Фото:Скриншот / Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

В то время как россияне продолжают заявлять о «прогрессе» на Запорожском направлении, украинские военные ликвидировали там около 30 оккупантов.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что ВСУ также уничтожили пять боевых машин пехоты и танк российских оккупантов.

Видео дня

«Пока российские пропагандисты в своем больном воображении „захватывают“ населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции», — добавили в Генштабе.

21 января минобороны России заявило о наступательных действиях на Запорожском направлении, в результате которых захватчики якобы заняли более выгодные рубежи и позиции.

В Силах обороны Таврийского направления сообщили, что такие утверждения россиян преувеличены. Оккупанты предпринимали отдельные попытки наступления малыми группами, но у них ничего не получилось.

Днем 22 января российские пропагандистские СМИ снова распространили информацию от минобороны РФ, что российские войска якобы заняли новые рубежи на Запорожском направлении.