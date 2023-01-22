Россияне создают напряжение. В Силах обороны спрогнозировали действия оккупантов на Запорожском направлении 22 января, 20:38 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным украинских военных, российские оккупанты усилились на Запорожском направлении, но не имеют ресурсов для полномасштабного наступления.

Об этом в воскресенье, 22 января, заявил представитель сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, для наступления у врага должно быть достаточное количество боеприпасов, горючего и других материально-технических средств, а также инфраструктура, позволяющая вести полномасштабное и долговременное наступление. Сейчас у оккупантов этого нет.

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«Противник будет, скорее всего, предпринимать попытки продвижения небольшими группами с целью улучшения своего тактического положения на отдельных участках фронта. Это создаст определенное напряжение на Запорожском направлении, что исключит возможность переброски наших войск на другие, более угрожающие направления», — сказал Ерин.

Он добавил, что нельзя исключать усиление оккупантов для их более активных действий, поэтому защитники Украины готовятся к любому развитию событий.

21 января Минобороны России заявило о наступательных действиях на Запорожском направлении, в результате которых захватчики якобы заняли «более выгодные рубежи и позиции».

В Силах обороны Таврийского направления сообщили, что такие утверждения россиян преувеличены. Оккупанты предпринимали отдельные попытки наступления малыми группами, но у них ничего не получилось.

Днем 22 января российские пропагандистские СМИ снова распространили информацию от Минобороны РФ, что российские войска якобы заняли новые рубежи на Запорожском направлении.