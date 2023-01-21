Ничего у россиян не получилось: В Силах обороны отреагировали на сообщения об «успехах» оккупантов на Запорожском направлении

21 января, 21:17
Поделиться:
Оккупанты заявляют о якобы занятии «более выгодных» позиций (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты заявляют о якобы занятии «более выгодных» позиций (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские окупанты утверждают, что якобы имеют успехи в Запорожском направлении, однако эти сообщения преувеличены.

Об этом в субботу, 21 января, заявил представитель Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин в комментарии Суспільному.

«Они ккупанты — ред.) осуществляли отдельные попытки наступления малыми группами, до 10 человек на нескольких участках. У них ничего не получилось, они получили достойный отпор и вынуждены были отступить», — сказал Ерин.

Видео дня

Он связал сообщения о «прогрессе» оккупантов с их реальной активизацией в Запорожской области и увеличением количества обстрелов, но добавил, что все попытки наступления врага были отбиты — оккупанты ничего не захватили и понесли потери.

Читайте также:
Обстрел Запорожской области. Оккупанты били по Гуляйполю и Орехову: есть погибший и раненые

Днем 21 января Минобороны России заявило о наступательных действиях на Запорожском направлении, в результате которых захватчики якобы заняли "более выгодные рубежи и позиции".

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что войска РФ пытаются наступать на Бахмутском и Запорожском направлениях, наращивая интенсивность применения авиации. На других направлениях враг обороняется.

https://www.youtube.com/embed/pgp-MaN7i3Q
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Наступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X