Ничего у россиян не получилось: В Силах обороны отреагировали на сообщения об «успехах» оккупантов на Запорожском направлении 21 января, 21:17 Оккупанты заявляют о якобы занятии «более выгодных» позиций (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские окупанты утверждают, что якобы имеют успехи в Запорожском направлении, однако эти сообщения преувеличены.

Об этом в субботу, 21 января, заявил представитель Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин в комментарии Суспільному.

«Они (оккупанты — ред.) осуществляли отдельные попытки наступления малыми группами, до 10 человек на нескольких участках. У них ничего не получилось, они получили достойный отпор и вынуждены были отступить», — сказал Ерин.

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Он связал сообщения о «прогрессе» оккупантов с их реальной активизацией в Запорожской области и увеличением количества обстрелов, но добавил, что все попытки наступления врага были отбиты — оккупанты ничего не захватили и понесли потери.

Днем 21 января Минобороны России заявило о наступательных действиях на Запорожском направлении, в результате которых захватчики якобы заняли "более выгодные рубежи и позиции".

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что войска РФ пытаются наступать на Бахмутском и Запорожском направлениях, наращивая интенсивность применения авиации. На других направлениях враг обороняется.