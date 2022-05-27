Оккупанты перебрасывают силы из Крыма на Запорожское направление — ОВА

27 мая, 06:28
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из оккупированного Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы на Запорожское направление. Речь идет не только о сухопутных войсках, но и воздушном и морском компонентах.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

В частности, в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники — около 20 тентованных грузовиков и 20 установок залпового огня Град. Кроме того, группировка врага дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

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В течение суток 26 мая в Запорожском направлении оккупанты активных боевых действий не вели, но обстреливали позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, а также вели контрбатарейную борьбу.

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В ОВА добавили, что российские военные строят третью линию своей обороны и перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины. В то же время инженерные подразделения оккупантов заменяли побережье Каховского водохранилища.

"Это все свидетельствует о том, что Россия будет пытаться держать оккупированные территории под своим контролем. С этой же целью враг активизировал трансляцию пропагандистских информационных материалов на оккупированных территориях через имеющиеся средства телерадиовещания», — отметили в ОВА.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Крым Российская агрессия Запорожская область Запорожье Война России против Украины

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