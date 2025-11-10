В ОТГ Харьков опровергли заявления российской пропаганды о «непрерывном продвижении» оккупантов на левом берегу Волчанска

Заявления российских пропагандистов о больших успехах армии страны-агрессора РФ в Волчанске Харьковской области не соответствуют действительности.

Об этом в понедельник, 10 ноября, заявили в Оперативно-тактической группировке Харьков (ОТГ Харьков) Сил обороны Украины.

«Россияне непрерывно продвигаются вперед на левом берегу Волчанска. Ну, это если верить телеграмм-каналу Северный ветер, то каждый день войска продвигаются на 150−300−400−700 метров», — указали в ОТГ.

Фото: ОТГ Харьков / Telegram

Однако, проанализировав сводки пропагандистов, украинские защитники получили «ошеломляющие цифры».

«Если верить русским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре — еще на 10400, а всего за два месяца — аж на 17 км! Для справки — общая длина города Волчанск вдоль оси „север-юг“ составляет ориентировочно 7,5 км, а ширина (запад-восток) — около 3 км», — прокомментировали в ОТГ Харьков вражескую ложь.

Там добавили, что, возможно, оккупанты придумали собственный, альтернативный метр, которым и измеряют свое продвижение.

26 октября в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины опровергли заявления российских оккупантов о захвате ими 70% Волчанска. Также украинские защитники рассказали о масштабах потерь врага. По их словам, некоторые подразделения почти утратили боеспособность.

«Например, 1-й батальон 82-го мотострелкового полка [РФ] стерся почти в „ноль“, в подразделении осталось фактически только управление, поэтому его пришлось выводить в тыл на пополнение», — рассказали в 16-м армейском корпусе ВСУ.

Бойцы отмечали, что российские подразделения, не переправившиеся через реку Северский Донец, «оказались фактически отрезанными от основных сил».