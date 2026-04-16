Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко вернули под контроль часть улиц в Волчанске , которые ранее удерживали российские войска. В то же время спецбатальон Шквал этой же бригады уничтожил российскую пехоту.

Об этом командир роты 57-й бригады Олег Крыжановский рассказал в эфире Суспільного.

«Усилиями спецбатальона Шквал 57-й бригады было ликвидировано большое количество инфильтрированной пехоты россиян, что сильно сказалось на темпах их продвижения. Среди успешных операций также можно назвать безопасную замену личного состава на поле боя. Мы стараемся осуществлять замену военных на передовой, как можно чаще, если позволяет ситуация», — сказал Крыжановский.

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По его словам, по состоянию на апрель 2026 года ситуацию в Волчанске и лесных районах к западу от города удалось стабилизировать благодаря обустройству дополнительных рубежей сдерживания и созданию многоуровневой обороны. В то же время российские силы и в дальнейшем пытаются проникать небольшими группами.

19 марта начальник пресс-службы бригады Форпост Роман Коссе заявил, что россияне пытаются обойти город Волчанск и прорвать границу там, где открытых боевых действий еще не было.

По словам Коссе, враг пытается продолжать штурмовать определенные населенные пункты на Волчанском направлении.

22 марта спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что российские войска перегруппировываются и продолжают попытки наступления на Харьковском направлении после неудачных атак последних дней.