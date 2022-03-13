Российское руководство не определилось с конечной целью войны против Украины — Генштаб 13 марта, 01:54 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Волновахе, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации по состоянию на полночь воскресенья, 13 марта, по итогам 17 дней полномасштабной войны России против Украины.

В сообщении Генштаба в Facebook сказано:



оккупанты пытаются восстановить боеспособность и перегруппироваться, готовятся продолжить наступление на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях;

ни на одном из направлении враг не достиг своих целей, встретив яростное сопротивление украинцев. Характер действий российских военных указывает на то, что военное руководство россии не определилось со стратегическими задачами и конечной целью войны против Украины;

российские войска несут большие потери, замедлили темпы наступления, остановлены на преимущественном большинстве направлений. Продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры, готовят дополнительные силы и средства, чтобы компенсировать потери;

на Волынском направлении наступления оккупантов не было. Военное руководство Беларуси усилило охрану границы с Украиной, вероятность участия белорусской армии в войне России против Украины остается высокой;

на Полесском направлении не зафиксированы активные наступательные действия врага, оккупанты пытаются провести разведку, уточнить позиции ВС Украины и возможные пути наступления. Также противник создает ремонтные базы в Беларуси, чтобы наладить систему материально-технического обеспечения;

на Северском направлении усилия врага были сосредоточены на том, чтобы усовершенствовать построение войск и логистическое обеспечение;

на Слобожанском направлении враг пытался наступать в районе Изюма и продвинуться в направлении Славянска. После потерь под Харьковом одна из БТГр 6-й общевойсковой армии отступила в Белгородскую область рф для восстановления боеспособности;

на Донецком и Таврийском направлениях продолжаются огневые налеты противника, оккупанты пытаются штурмовать Мариуполь, подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Вражеские войска достигли незначительных успехов в направлении Волновахи, захватили восточные окраины и пытаются продвинуться дальше;

оккупанты не отказываются от безуспешных попыток наступления на Кривой Рог, ищут слабые места в обороне украинских защитников. Вводят резервы из состава воздушно-десантных войск, пытаются удержать занятые рубежи на отдельных направлениях.

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