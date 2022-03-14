Потери уточняются. В поселке Низы оккупанты из артиллерии обстреляли дома мирных жителей — глава Сумской ОВА

14 марта, 15:38
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Войска РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей из артиллерии в поселки Низы Сумской области. Об этом написал в своем Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«14 марта 2022 года. Низы, Сумский район. Российские военные обстреляли дома мирных жителей из артиллерии», — пишет он.

Живицкий добавил, что потери уточняются, и что оккупанты повредили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

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Ранее Живицкий заявил, что населенные пункты, над которыми Украина теряет контроль в результате наступления российских оккупантов, превращаются в территорию ада.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Артиллерия Сумская область Войска РФ Агрессия РФ

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