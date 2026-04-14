Россияне создают буферную зону вдоль границы на Сумщине: в DeepState назвали площадь контроля

Аналитики DeepState сообщили, какая сейчас ситуация вдоль границы в Сумской области (Фото: DeepState / Telegram)

Российские оккупационные войска продолжают создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области . Они начали это делать после определенного «прощупывания» на возможность брать под контроль местность и выявлять слабые места.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState во вторник, 14 апреля.

Аналитики говорят, что началом таких продвижений стало, в определенной степени, село Грабовское, а сегодня продолжается давлением в районе Миропольского.

Реклама

DeepState отмечает, что там можно увидеть продвижение противника в последнем обновлении.

По состоянию на сейчас новообразованная площадь контроля и инфильтрации россиян (красная и серая зоны) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 км².

13 апреля аналитический проект DeepState сообщил, что армия РФ имеет новое продвижение в Сумской области. В частности, изменения зафиксированы вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки в Сумском районе.

Представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов уточнил, что российская армия продвинулась возле поселка Миропольское, а в районе Марьино продолжаются бои. В то же время он отметил, что оккупанты не добрались до села Новодмитровка.

Командующий группировкой Объединенных сил Михаил Драпатий объяснял, что РФ хочет создать 20-километровую «буферную зону» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, поэтому захватывает приграничные села.