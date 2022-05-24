Войска РФ обстреляли два приграничных населенных пункта в Сумской области — ОК Север
Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:Press service of the 93rd Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)
Оккупанты обстреляли два населенных пункта в Сумской области, сообщает Оперативное командование Север.
Война России против Украины — главные события 24 мая
«Около
Отмечается, что потерь среди военнослужащих и техники нет, а о потерях или ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.