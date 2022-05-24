Войска РФ обстреляли два приграничных населенных пункта в Сумской области — ОК Север

24 мая, 21:29
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Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:Press service of the 93rd Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Последствия российских обстрелов (иллюстративное фото) (Фото:Press service of the 93rd Separate Mechanised Brigade of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Оккупанты обстреляли два населенных пункта в Сумской области, сообщает Оперативное командование Север.

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«Около 17:05—17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов с территории России в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно из миномета. Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово», — говорится в сообщении в Facebook.

Видео дня

Отмечается, что потерь среди военнослужащих и техники нет, а о потерях или ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

https://www.youtube.com/embed/ffa5lvI4_OI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Населенный пункт Война в Украине

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