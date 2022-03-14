Авианалит на Ахтырку, обстрелы сел и достойный отпор. Глава ОГА рассказал о ситуации в Сумской области 14 марта, 02:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили Тростянец (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации в регионе за 13 марта. Один из блокпостов начали обстреливать из САУ.

« Под прикрытием арты в город хотел прорваться враг. Но наши ребята приняли бой и дали отпор оркам. Горжусь нашей терробороной. Артиллерия время от времени плелась по территории Сумского района в течение дня. В самом городе Сумы боев не было», - сказал он.



Пострадали от обстрелов Боромля и Великая Писаревка. Днем вражеский российский самолет в Сумском районе разбомбил фермерское хозяйство. Без крыш и окон остается около 20 частных домов в селе Битица после двух авиаударов.

Также был совершен авианалет на Ахтырку – удары по жилым кварталам. Работают спасатели и медики.

В то же время, побед было тоже немало.

«Благодаря нашей терробороне и авиации мы изрядно прорядили вражеские войска. "Жареные чебуреки" теперь в качестве удобрения будут оставаться на обочинах дорог Сумщины», - сказал Живицкий.

Кроме того, по имеющейся информации, многие российские военные на Сумщине хотят сдаваться, «между ними нет связи и взаимопонимания».

«Позавчера ночью вражеские подразделения не поделили между собой „шашлычную“ под Старым селом и в очередной раз устроили бой сами с собой. Россияне убивают друг друга. Красота», - добавил глава ОГА.

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