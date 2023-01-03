Оккупанты за сутки обстреляли пять общин Сумской и Черниговской областей — ГПСУ 3 января, 12:00 Ракета (Фото:ВСУ)

Российские оккупанты в понедельник, 2 января, нанесли удары авиационными ракетами, ствольной артиллерией и минометами по пяти общинам Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщила Госпогранслужба.



По данным пограничников, в сутки враг трижды обстрелял Сновскую общину в Черниговской области. Оккупанты применили мины 120-миллиметрового калибра и 152-миллиметровые артиллерийские снаряды — всего зафиксировано 35 взрывов.

Видео дня

Также россияне вели огонь по Краснопольской общине Сумской области. Войска РФ дважды использовали ствольную артиллерию 152-миллиметрового калибра, а еще дважды — минометы 120-миллиметрового калибра. В общей сложности от разрывов снарядов прогремели около десяти взрывов, от разрывов мин — почти 20.

На территории Великописаревской общины разорвались неуправляемые авиационные ракеты, которые россияне пять раз сбросили с вертолета.

Оккупанты дважды в сутки обстреливали из минометов 120-миллиметрового калибра территорию Белопольской общины. Как отметили в ГПСУ, начислено 20 попаданий. В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов общины повреждено здание школы и линия электропередач, уничтожен автомобиль.

Кроме того, ночью 3 января враг ударил по приграничной Середино-Будской общине в Сумской области. В результате атаки из ствольной артиллерии зафиксировано 32 взрыва.

О возможных жертвах или пострадавших не сообщается.

Утром 3 января Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки на Северском и Слобожанском направлениях под российские обстрелы попали, в частности, районы населенных пунктов Липовка и Елино Черниговской области, а также Волфин, Павловка, Покровка и Майское Сумской области. Военные также отметили, что враг вел обстрелы из артиллерии и минометов.

