В Соледар прибыла первая партия гуманитарной помощи от ООН

20 января, 16:58
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Город Соледар, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Город Соледар, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Соледар Донецкой области доставили первый груз с гуманитарной помощью от ООН.

Об этом в пятницу, 20 января, сообщил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лайерке, передает The Guardian.

Он отметил, что три грузовика, которые отправлялись из Днепра, доставили запасы пищи, воды, средств гигиены и медикаментов. Помощь получат около 800 жителей районов, подконтрольных украинским военным.

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«Люди там остро нуждаются в помощи, поэтому мы очень рады, что эта колонна досталась», — сказал Лайерке, добавив, что ООН стремится увеличить количество конвоев с гуманитарной помощью вблизи линии фронта.

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18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военные могли отступить из Соледара еще 16 января и занять новые оборонные позиции к западу от населенного пункта.

Однако представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские оккупанты полностью не захватили Соледар. По его словам, ВСУ продолжают контролировать и Бахмут.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область ООН Гуманитарная помощь Соледар Война России против Украины

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