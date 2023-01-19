Пограничники уничтожили группу российских пехотинцев под Соледаром — видео
Момент удара по оккупантам под Соледаром (Фото:ГПСУ / Telegram)
Украинские пограничники на днях ликвидировали российскую группу пехоты под Соледаром Донецкой области.
Об этом в четверг, 19 января, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram.
Отмечается, что оккупанты прятались в промышленной зоне. Но украинские пограничники получили координаты размещения врага и ударили по нему из артиллерии.
18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военные могли отступить из Соледара еще 16 января и занять новые оборонные позиции к западу от населенного пункта.
Однако представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские оккупанты полностью не захватили Соледар. По его словам, ВСУ продолжают контролировать и Бахмут.