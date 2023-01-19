Пограничники уничтожили группу российских пехотинцев под Соледаром — видео

19 января, 12:31
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Момент удара по оккупантам под Соледаром (Фото:ГПСУ / Telegram)

Момент удара по оккупантам под Соледаром (Фото:ГПСУ / Telegram)

Украинские пограничники на днях ликвидировали российскую группу пехоты под Соледаром Донецкой области.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram.

Отмечается, что оккупанты прятались в промышленной зоне. Но украинские пограничники получили координаты размещения врага и ударили по нему из артиллерии.

Видео дня

18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские военные могли отступить из Соледара еще 16 января и занять новые оборонные позиции к западу от населенного пункта.

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Однако представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские оккупанты полностью не захватили Соледар. По его словам, ВСУ продолжают контролировать и Бахмут.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Артиллерия Соледар Война России против Украины

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