Донбасс стоит крепко. Украинские защитники не сдают позиций в Северодонецке — Зеленский 7 июня, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Последствия российских обстрелов в Северодонецке (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не сдает свои позиции в Северодонецке Луганской области, на который наступают российские войска.

«Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои. Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов — это сегодня самые горячие точки противостояния. Но 103-й день — и украинский Донбасс стоит. Стоит крепко», — заявил президент.

Видео дня

Президент поблагодарил украинских военных, которые воюют вдоль всей линии фронта.

«Делаем все и для обороны и на запорожском направлении, на николаевском также. Я благодарен каждому и каждой, которые выдерживают давление, мощное давление оккупантов и защищает наше государство», — заявил Зеленский.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

Утром 6 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что в Северодонецке идут динамичные бои, но ситуация для защитников Украины ухудшилась, они контролируют промзону города.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко отмечал, что в городе продолжаются бои, российские оккупанты вынуждены перебрасывать резервы.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.