«Есть надежда, что мы освободим город». Только 20% Северодонецка контролируют украинские войска — мэр 1 июня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Мэр подчеркнул, что местные жители живут в условиях постоянных обстрелов, а в городе идут уличные бои. (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские силы сейчас контролируют 60% Северодонецка, украинские войска — 20% города, а остальная часть стала «ничейной территорией», сообщил мэр города Александр Стрюк в комментарии Reuters.

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«Эти 20% яростно защищают наши вооруженные силы. Наши войска удерживают оборонительные рубежи. Предпринимаются попытки выбить российские войска», — сказал Стрюк.

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По его данным, в городе остается 12−13 тысяч человек, но вся необходимая инфраструктура разрушена, а доступ в город для доставки еды или другой помощи невозможен.

Мэр подчеркнул, что местные жители живут в условиях постоянных обстрелов, а в городе идут уличные бои.

«У нас есть надежда, что, несмотря ни на что, мы освободим город и не позволим полностью его оккупировать», — сказал он.

Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских военных отошла на более выгодные позиции.

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