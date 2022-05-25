Оккупанты хотят устроить в Северодонецке «второй Мариуполь» — Арестович 25 мая, 01:11 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Северодонецка российскими оккупантами (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты бросили почти все свои силы для попытки захвата Северодонецка Луганской области.



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Арестович сообщил, что оккупанты пытаются прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском и взять в кольцо украинских защитников.

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«Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка… Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать новый Мариуполь», — заявил Арестович.

Он отметил, что противник активно применяет авиацию и артиллерию.

«Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая», — заявил Арестович.

24 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты значительно усилили обстрелы области и превращают в руины Северодонецк.

Гайдай рассказал, что ситуация ухудшается с каждым днем, а обстрелы увеличиваются. Северодонецк россияне бомбят авиацией, обстреливают РСЗО, артиллерией, минометами, пытаются атаковать на разных направлениях и прорвать линию обороны города.



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