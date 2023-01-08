ВСУ сообщили об ударе по общежитию с оккупантами в Луганской области 8 января, 14:27 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Во временно оккупированном Рубежном в Луганской области атаковано общежитие медицинского университета, где находились российские захватчики.

Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.



По предварительной информации Центра, 14 захватчиков ликвидированы. Количество раненых пока неизвестно.

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6 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Сватово — Кременная в Луганской области. Однако территория плотно заминирована. При этом мобилизованные российские оккупанты деморализованы, ведь их бросили в район интенсивных боевых действий с минимальной подготовкой и они находятся рядом с завербованными зеками и кадыровцами.

