Минобороны сообщает об обострении ситуации: оккупанты готовят наступление на Славянск и накапливают силы на юге
Ситуация в районе боевых действий обостряется (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В районе боевых действий ситуация остается напряженной и имеет признаки дальнейшего обострения.
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Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.
«Российские оккупационные войска ведут интенсивный огонь вдоль всей линии столкновения и пытаются избивать артиллерией в глубину обороны. Враг пытается произвести штурмовые действия вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях», — отметила она.
По словам Маляр, обстановка остается сложной, что обусловлено угрозой оцепления группировки украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, где сосредоточены основные усилия оккупантов.
На Лиманском направлении захватчики закрепляются в Лимане и проводят перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
Также оккупационная армия атакует в Запорожской области, а в Херсонской области наблюдается накопление сил и средств.
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