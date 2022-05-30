Минобороны сообщает об обострении ситуации: оккупанты готовят наступление на Славянск и накапливают силы на юге 30 мая, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в районе боевых действий обостряется (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе боевых действий ситуация остается напряженной и имеет признаки дальнейшего обострения.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Российские оккупационные войска ведут интенсивный огонь вдоль всей линии столкновения и пытаются избивать артиллерией в глубину обороны. Враг пытается произвести штурмовые действия вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях», — отметила она.

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По словам Маляр, обстановка остается сложной, что обусловлено угрозой оцепления группировки украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, где сосредоточены основные усилия оккупантов.

На Лиманском направлении захватчики закрепляются в Лимане и проводят перегруппировку для последующего наступления на Славянск.



Также оккупационная армия атакует в Запорожской области, а в Херсонской области наблюдается накопление сил и средств.

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