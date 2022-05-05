Украинские пограничники рассказали о ситуации на границе с непризнанным Приднестровьем 5 мая, 13:45 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники усиленно охраняют границу с непризнанным Приднестровьем (Фото:ГПСУ)

Ситуация на участке границы с непризнанным Приднестровьем контролируемая, охрана усилена, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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«На линии границы с Молдовой на Приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Это направление было усилено так же, как усиленная охрана происходит на границе с Беларусью. Это не только силы Госпогранслужбы, но и другие составляющие сектора безопасности и обороны», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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По словам Демченко, принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить провокаций в направлении Приднестровья.

«Мы учитываем всю нагнетаемую вокруг Приднестровья ситуацию о непонятных упреках в сторону Украины, что якобы именно Украина ведет какие-то обстрелы на территории Приднестровья. Это все не соответствует действительности. Наша основная задача — не допустить провокаций, не допустить дальнейшей эскалации, поскольку мы хорошо понимаем, что Россия может использовать эту территорию для дальнейшего наращивания своей агрессии против Украины», — резюмировал он.

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы, а местная «администрация», подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военное собрание». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Генеральное управление разведки Минобороны сообщало, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к эскалации со стороны России и не боится ее войск.



22 апреля замкомандира войск Центрального военного округа России заявил, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить еще один «выход в Приднестровье». По его словам, там якобы замечают факты «притеснения русскоговорящего населения». Кишинев отверг обвинения, подчеркнул свой нейтралитет в войне и призвал страну-агрессора его уважать.



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