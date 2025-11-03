Пилот ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник в интервью Radio NV заявил, что угроза котла на Покровском направлении существует, но Силы обороны делают все, чтобы этого не произошло.

«Конечно, угроза блокады существует. Если говорить о подразделениях, которые стояли здесь — пехотные, это имеется в виду наша бригада и смежники — они хорошо умеют держать оборону, они хорошо умеют обороняться и обезвреживать врага. Но городские бои — это совсем другое. Это не война, это не бои в посадках. Это надо обучать людей, объяснять им, как себя вести, нужно работать, понимаете?» — заявил Соник в эфире Radio NV.

Он отметил, что сейчас в Покровск зашли более опытные и узкопрофильные подразделения, часть которых «выбивали врага в городских застройках и умеют это делать».

«Я надеюсь, что это каким-то образом нам поможет, и мы как-то улучшим ситуацию. Сейчас все делается для того, чтобы не было… Как говорится, никто не взял в котел. Как уже рисуют российские СМИ, что там уже все, приглашали даже наши СМИ. Нет, такого нет. Существует ли такая угроза? Конечно, существует. Мы же не знаем, что у врага, какие у него скрытые карты. Но мы делаем все для того, чтобы этого не произошло», — сказал также украинский военный.

Ситуация в Покровске — последние новости

2 ноября в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись возле Покровска.

1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики». Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

До этого корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет. Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение диктатора РФ Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют продвижение.