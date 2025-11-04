Российские войска продолжают продвигаться в пределах Покровска и, похоже, действуют в городе все более свободно. В то же время украинские силы освободили значительный участок продвижения оккупантов на Добропольском направлении, что влияет на попытки РФ окружить Покровск.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны по итогам 3 ноября.

Аналитики указывают на видеозаписи с подтвержденной геолокацией, опубликованные 3 ноября, согласно которым оккупанты недавно продвинулись в южной части Мирнограда, а также в восточной части Родинского (село к северу от Покровска). Специалисты ISW приводят свидетельства офицера Вооруженных сил Украины Сергея Цехоцкого, согласно которым россияне в Покровске пытаются «просачиваться дальше, обустроить наблюдательные пункты, накапливаться», а также «в некоторых местах начинают занимать оборону».

Реклама

Со ссылкой на данные проекта DeepState в ISW констатируют, что продолжается инфильтрация россиян в Покровск из района Зверево-Шевченко-Новопавловка (к юго-западу от Покровска). Россияне также накапливаются на северо-восточных окраинах Покровска в районе села Ровное и на северной окраине Покровска, где российской пехоты «становится больше». Кроме того, как свидетельствует DeepState, оккупанты начинают «оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты, пилотные позиции и т. д. ». Все это свидетельствует, что оккупационные войска чувствуют себя в Покровске «все более комфортно», резюмируют в ISW.

Инфографика: ISW

В то же время украинские силы продолжают оборонные усилия и контратаки на Покровском направлении, подчеркивают аналитики Института изучения войны. Видеозаписи с подтвержденной геолокацией, обнародованные 3 ноября, свидетельствуют, что украинские защитники недавно продвинулись в восточной части Родинского – районе, где, по данным российских источников, сохранялось присутствие войск РФ. 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что за последние несколько дней Силы обороны Украины на этом направлении «создали возможности для выполнения задания по пополнению войск дополнительным личным составом и техникой». В ДШВ добавили, что украинские силы остановили расширение присутствия россиян в северной части Покровска и «не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское» (трасса H-32 Покровск-Мирноград, уточняет ISW).

Инфографика: ISW

В ISW добавляют, что украинские военные освободили значительную часть предыдущего российского продвижения и выступа на Добропольском направлении, на северо-восточном фланге Покровской операции. Аналитики подтверждают, что в течение последних недель Силы обороны Украины стабильно освобождали и зачищали эти участки инфильтрации россиян вблизи Доброполья. Даже некоторые из российских «военкоров» признали, что украинские силы освободили Новое Шахово (к востоку от Доброполья). 26 октября Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские силы освободили Кучеров Яр примерно между 16 и 26 октября, а ISW в то время оценивал, что защитники Украины также освободили село Золотой Колодец (к северо-востоку от Кучерова Яра). Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 31 октября, что украинские силы освободили также Дорожное (к юго-востоку от Доброполья). Российские и украинские источники также недавно сообщали о боях и контратаках украинских сил у «основы» российского выступа в районе Маяка и Заповедного (оба на юго-восток от Доброполья). В то же время ISW не наблюдал сообщений о боях в районах к северо-востоку и востоку от Доброполья, что свидетельствует о том, что эти районы больше не являются спорными [и российские войска оттуда вероятно удалось вытеснить — прим. ред.]

Украинские попытки «отрезать» российский выступ к востоку от Доброполья, вероятно, оказывают тактическое влияние на попытки России окружить украинский «карман» в районе Покровска, резюмируют в ISW. Там обратили внимание на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который 3 ноября сообщил, что украинские войска усиливают давление на Добропольском направлении, заставляя россиян распылять свои войска и усложняя основные усилия России вблизи Покровска. В ISW резюмируют, что контрусилия Украины в районе Добропольского выступления, вероятно, замедлили попытки 51-й общевойсковой армии РФ (Южный военный округ, ранее эта армия была 1-м корпусом «ДНР»), направленные на захват Мирнограда и окружение Покровского «кармана» с севера и северо-востока.

Инфографика: ISW

Контратаки Украины в районе Добропольского выступления россиян во время текущих попыток оккупантов окружить Покровский «карман» является заметным изменением по сравнению с тем, как украинские войска реагировали на предыдущие российские попытки окружения. Силы обороны Украины теперь, похоже, пытаются контратаковать на другом, но вспомогательном секторе, чтобы оказать давление на один из флангов российских усилий по окружению Покровска, резюмируют в ISW.