Пивненко призвал не обвинять военных после столкновений в Петропавловской Борщаговке

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что во время столкновений в Петропавловской Борщаговке были ранены 16 нацгвардейцев (Фото: НГУ / Telegram)

Об этом он заявил журналистам во вторник, 3 ноября, в Киеве, отвечая на вопросы «Интерфакс-Украина» после событий в Петропавловской Борщаговке.

«Понимайте, что вы делаете. Не нужно расшатывать наших военнослужащих — я говорю вообще о Силах обороны. Мы выполняем задачи, нам очень неприятно. Мы гибнем. Как получается, что народ, который мы защищаем, сейчас нас в чем-то еще и обвиняет?» — сказал Пивненко.

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По его словам, во время инцидента ранения получили 16 нацгвардейцев, которые не давали толпе прорваться к воинской части.

Пивненко пообещал проверить все подобные места размещения военнослужащих, чтобы исключить их присутствие в городах, и своим решением передислоцировать подразделения подальше от подобных ситуаций. Он также заверил, что даст оценку действиям самих нацгвардейцев.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября возле дома в Петропавловской Борщаговке, где размещались бойцы Нацгвардии, собралось около сотни человек. Часть из них назвались родственниками мобилизованных, которых, по их словам, там избивают и к которым не допускают медиков. Люди выламывали ворота, разбивали окна, произошли столкновения.

Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных мужчин самовольно оставили СОЧ. В корпусе Азов, к которому относится подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Как сообщил изданию Слідство.Інфо начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус, полицию на место вызвала 49-летняя Валентина Молода, работающая в клинике пластической и эстетической хирургии. Именно она первой заявила, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужна медицинская помощь. Молода приехала на машине скорой помощи и представилась владелицей клиники «Мед-престиж», хотя та не работает с 2023 года.

Вечером в Нацгвардии объявили о служебном расследовании, ГБР открыло уголовное производство, а на место прибыл руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. 3 ноября заместитель главы СБУ Иван Рудницкий заявил, что беспорядки были спланированы заранее с целью похищения одного из военнослужащих и создания общественного резонанса. СБУ открыла три уголовных производства, задержала женщину, представлявшуюся медиком, и водителя скорой помощи, а также установила личности около сотни участников столкновений.