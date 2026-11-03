Ситуация в Петропавловской Борщаговке. Лубинец заявил, что не должно быть «двойных стандартов», и направил запросы правоохранителям

Дмитрий Лубинец заявил, что требует проведения проверки после событий в Петропавловской Борщаговке (Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что требует проведения проверки после событий в Петропавловской Борщаговке, и призвал «не допускать, чтобы внутренние конфликты перерастали в противостояние между теми, кто сегодня должен быть на одной стороне».

В своем Telegram-канале он сообщил, что направил в правоохранительные органы запросы, чтобы «установить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии Украины в этом здании, а также дать правовую оценку действиям всех участников события».

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Лубинец также обратил внимание на действия «отдельных гражданских лиц, участвовавших в нападении на военнослужащих на месте происшествия».

«Осуждаю любые нападения на военнослужащих, представителей Национальной гвардии и Национальной полиции. Когда видишь, как люди, прошедшие фронт, становятся объектом публичного неуважения, — это вызывает возмущение. Мы не должны забывать, какой ценой дается возможность жить в относительной безопасности в тылу. В данном случае также требую дать правовую оценку действиям таких гражданских лиц», — написал Уполномоченный по правам человека.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября Молодая прибыла в пункт сбора военнослужащих на автомобиле службы неотложной помощи, закрывшейся в 2023 году.

По данным «Слідство.інфо», 49-летняя Валентина Молодая, работающая в клинике пластической и эстетической хирургии, — как сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус, — вызвала правоохранителей и первой заявила, что в доме незаконно удерживают людей, которым срочно нужна помощь врачей. После этого, по словам Бреуса, возле дома стали собираться местные жители.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

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Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.