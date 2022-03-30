Есть угроза высадки десанта. Вражеские корабли продолжают маневрирование возле Одессы — оперативное командование Юг 30 марта, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Враг давит и атакует Одессу с неба (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Офицер оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что вражеские корабли продолжают маневрирование возле Одессы, угроза высадки десанта остается

Война России против Украины — главные события 30 марта



По его словам, враг упорно проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба.

«Следовательно, силы и средства противовоздушной обороны и вся система защиты нашего региона настроены четко, готовы противодействовать любым провокациям противника. В том числе с использованием особенностей ландшафта», — сказал он.

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