«Для создания иллюзии доминирования». Войска РФ стали чаще обстреливать села и города Николаевской области — Ким 6 июня, 23:06 Цей матеріал також доступний українською По словам главы ОВА, оккупанты теряют позиции, пытаются атаковать, но несут потери (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Войска РФ стали чаще обстреливать населенные пункты в Николаевской области, чтобы создать иллюзию доминирования. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Сейчас увеличились обстрелы гражданских объектов, сел и городов. Я думаю, для создания иллюзии доминирования российских войск в регионе, а также, чтобы отчитываться своему руководству», — сказал Ким в комментарии Freeдом.

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По словам главы ОВА, оккупанты теряют позиции, пытаются атаковать, но несут потери. Он добавил, что линия фронта уже около месяца почти одинаков, а все, кто хотел эвакуироваться, уехали.

«Другие отказываются ехать. Есть случаи, когда люди возвращаются, даже в приграничные районы. В тех селах, которые освобождены или заняты ВСУ, люди рады и всю помощь получают», — добавил Ким.

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