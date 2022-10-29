Разрушены дома, повреждены электропередачи. Россияне обстреляли три громады Николаевской области, четверо раненых
Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Российские оккупанты в течение пятницы, 28 октября, обстреливали населенные пункты трех громад Николаевской области. Четыре человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
По его словам, враг обстрелял населенный пункт Галицыновской громады. В результате была повреждена линия электропередач. В течение часа электроснабжение было возобновлено.
Также Ким отметил, что продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
За сутки пять раз обстрелов подвергся населенному пункту Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома, еще три — повреждены ( обломками выбиты окна и повреждены крыши). Информации о пострадавших нет.