Разрушены дома, повреждены электропередачи. Россияне обстреляли три громады Николаевской области, четверо раненых 29 октября, 09:02 Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты в течение пятницы, 28 октября, обстреливали населенные пункты трех громад Николаевской области. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

По его словам, враг обстрелял населенный пункт Галицыновской громады. В результате была повреждена линия электропередач. В течение часа электроснабжение было возобновлено.

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Также Ким отметил, что продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

За сутки пять раз обстрелов подвергся населенному пункту Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома, еще три — повреждены ( обломками выбиты окна и повреждены крыши). Информации о пострадавших нет.