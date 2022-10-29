Разрушены дома, повреждены электропередачи. Россияне обстреляли три громады Николаевской области, четверо раненых

29 октября, 09:02
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Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты в течение пятницы, 28 октября, обстреливали населенные пункты трех громад Николаевской области. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

По его словам, враг обстрелял населенный пункт Галицыновской громады. В результате была повреждена линия электропередач. В течение часа электроснабжение было возобновлено.

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Также Ким отметил, что продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской громады, которые находятся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

За сутки пять раз обстрелов подвергся населенному пункту Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома, еще три — повреждены ( обломками выбиты окна и повреждены крыши). Информации о пострадавших нет.

https://www.youtube.com/embed/XtUGbuGVuMs
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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