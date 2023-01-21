В Николаевской области автомобиль подорвался на мине, четверо человек ранены, среди них младенец — облсовет
Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)
В Витовском районе Николаевской области автомобиль подорвался на мине, в результате чего четыре человека ранены, в том числе младенец.
Об этом в субботу, 21 января, сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.
По ее словам, инцидент произошел вблизи села Любомировка. Пострадавшему младенцу всего три недели.
19 января российские оккупанты обстреляли автомобиль в Херсонской области. В результате погиб николаевский полицейский спецназовец из батальона Тавр, еще четверо получили ранения.