В Николаевской области автомобиль подорвался на мине, четверо человек ранены, среди них младенец — облсовет 21 января, 19:58 Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

В Витовском районе Николаевской области автомобиль подорвался на мине, в результате чего четыре человека ранены, в том числе младенец.

Об этом в субботу, 21 января, сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram.



По ее словам, инцидент произошел вблизи села Любомировка. Пострадавшему младенцу всего три недели.

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19 января российские оккупанты обстреляли автомобиль в Херсонской области. В результате погиб николаевский полицейский спецназовец из батальона Тавр, еще четверо получили ранения.