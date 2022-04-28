Не только от обстрелов. Жителям Мариуполя угрожает смертельная опасность из-за антисанитарии — горсовет 28 апреля, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Мариупольцы остаются в сложных условиях под постоянными обстрелами оккупантов (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе могут вспыхнуть масштабные эпидемии из-за антисанитарии в городе, сообщили в горсовете.

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«Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тысяч мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитарии. Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре в городе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии — из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи», — отметили там.

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По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами.

«Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация», — отметил он.

Советник мэра Петр Андрющенко добавил, что из-за блокады и уничтожения оккупанты превращают город в мусоросборник.

«Мусор не вывозят (нечем) более полутора месяцев. Очистные сооружения канализации и насосы не работают. На фоне потепления, подъема грунтовых вод и при отсутствии медицинской помощи городу грозит резкое ухудшение эпидемиологической ситуации», — резюмировал он.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

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