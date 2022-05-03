С надписью «республика Донбасс». В Ростовской области РФ начали готовить печати и штампы для Мариуполя — украинская разведка 3 мая, 13:23 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушила почти все жилые дома в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Ряд частных предприятий Ростовской области получили заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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«В перечень учреждений, которые получат новые „атрибуты“, входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками», — отметили в ведомстве.

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В ГУР добавили, что на заказанных штампах и печатях содержится надпись: Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали.

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