Геноцид украинцев в Мариуполе. Город остался без врачей, местные жители умирают от нехватки лекарств — мэрия

4 июля, 16:23
«Аптека» в оккупированном Мариуполе (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

«Аптека» в оккупированном Мариуполе (Фото:Маріупольська міська рада/Telegram)

Во временно захваченном Мариуполе не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

Мэрия Мариуполя в Telegram уточняет, что жители захваченного города находится в опасности из-за дефицита лекарств. По его данным, в городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой.

Видео дня

«Вчера здоровому спортсмену — 2 метра ростом и 120 кг веса — ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий, у него случился инсулиновый кризис. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью. И это не редкий случай», — сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Читайте также:

Мэр напомнил, что более двух месяцев оккупанты блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству пищи и медикаментам.

Также советник мэра Петр Андрющенко в Telegram заявил, что город остался без врачей.

Читайте также:
Пол Ниланд
Пол Ниланд
Леденящий душу сигнал украинцам. Зачем Путин убил Мариуполь

«Сегодня Мариуполь остался без врачей. В Мариуполе работал московский десант оккупантов в белых халатах в количестве 17 человек. С сегодняшнего дня они отправлены домой», — пишет он.

Также по его данным, мариупольских врачей уже не было в городе после оккупации.

«То есть можно констатировать, что с сегодняшнего дня медицинской помощи в Мариуполе нет», — подчеркнул Андрющенко.

Читайте также:

Оккупанты обещают медикам из отсталых регионов России большую зарплату (Фото:Андрющенко Time/Telegram) В Мариуполь начали завозить врачей из отсталых регионов России — советник мэра

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

https://www.youtube.com/embed/pBu_JrGRt_4
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Лекарства Врачи

Эксклюзивы НВ

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент США Джо Байден и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото:Коллаж НВ)
В ожидании золотого дождя /
Рашкован — о миллиардах долларов, которые начинает перечислять Запад на восстановление Украины. Интервью НВ
4 июля, 12:29
Политика
Ассортимент в магазинах далек от довоенного уровня (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA /Sipa USA / Reuters)
Вино, сыр и даже хлеб /
Каких импортных товаров не хватает в магазинах и когда закончится дефицит
4 июля, 11:35
Экономика
Прощения не будет: Нацполиция, как говорит ее глава Игорь Клименко, задокументировала более 19 тыс. военных преступлений россиян, совершенных во время полномасштабной войны (Фото:Александр Медведев / НВ)
«Мы потеряли много семей полицейских» /
Как правоохранители работают в зонах боев и документируют зверства РФ — интервью НВ с главой Нацполиции
4 июля, 10:12
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X