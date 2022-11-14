Смертность выросла в четыре-пять раз. В оккупированном Мариуполе каждую неделю умирает до 150 человек 14 ноября, 18:33 Кладбище возле Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе смертность по сравнению с довоенными показателями выросла в четыре-пять раз. Еженедельно умирает около 150 человек, то есть почти 25 человек в день.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

Как отмечается, ежедневно в городе умирает в среднем 25 человек, рождается около 5-6 детей.

"До полномасштабного вторжения россиян в украинском Мариуполе на свет появлялось около 50 деток еженедельно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "под оккупацией город умирает".

По данным на май 2022 года, из-за действий россиян в Мариуполе погибли по меньшей мере 25 тысяч человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть более 10 тысяч человек.