В Мариуполе дефицит инсулина, ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей — советник мэра

21 июня, 10:51
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Областная больница, разрушенная войсками РФ в Мариуполе (Фото:Мариуполь сейчас/Telegram)

Областная больница, разрушенная войсками РФ в Мариуполе (Фото:Мариуполь сейчас/Telegram)

В захваченном Мариуполе наблюдается дефицит инсулина, ситуация полностью вышла из-под контроля, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Ситуация с инсулинозависимыми полностью вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей. Всего в Мариуполе осталось не менее тысячи человек, больных сахарным диабетом в состоянии реальной угрозы гибели из-за отсутствия привычного инсулина и медицинского коллапса», — написал он в своем Telegram.

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По словам Андрющенко, нехватку врачей оккупанты пытаются решать «волонтерскими бригадами врачей» из России.

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«Пока результата от этого мало. Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение напоминает «помазать зеленкой и отпустить домой», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что инсулин для больных сахарным диабетом в Мариуполе низкого качества и недостаточного объема.

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6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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