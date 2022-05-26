В Донецк вывезли украденную из мариупольских больниц технику — советник мэра

26 мая, 13:30
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9 марта оккупанты разгромили роддом и детскую больницу в Мариуполе, среди погибших был ребенок (Фото:Ukraine Military/Handout/Reuters)

9 марта оккупанты разгромили роддом и детскую больницу в Мариуполе, среди погибших был ребенок (Фото:Ukraine Military/Handout/Reuters)

В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина отвезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы 1.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Оборудование уникально и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен. Конечно все украденное вновь обернуто в подарочную обертку «единой России», — написал Андрющенко.

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Он подчеркнул, что Донецк теперь должен «благодарить» налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса.

Напомним, что российские оккупанты установили в Мариуполе экраны, на которых показывают пропаганду.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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